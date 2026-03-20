Cegah Kemacetan di Istiqlal, Polisi Minta Jemaah Salat Id Patuhi Arahan Petugas, Bukan Juru Parkir

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengimbau jemaah Salat Idulfitri 1447 H di Masjid Istiqlal untuk mematuhi arahan petugas. Ia meminta jemaah tidak mengikuti instruksi juru parkir liar guna menghindari kemacetan.

“Kami juga menghimbau agar tidak mengikuti petunjuk yang biasanya banyak diberikan oleh juru parkir liar, yang biasanya justru hanya akan membuat sumbatan ataupun permasalahan di ruas jalan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa hampir setiap tahun, ruas Jalan Juanda, Jakarta Pusat, selalu dipenuhi parkir jamaah yang akan melaksanakan Shalat Id di Masjid Istiqlal.

Maka dari itu, agar tidak mengganggu ruas jalan, ia meminta masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Kami akan sebar petugas kami. Ikuti petunjuk dan arahan petugas kami yang ada di lapangan,” katanya.

Selain pengamanan Saalat Id pada hari Sabtu (21/3), Komarudin mengatakan bahwa pihaknya juga telah mulai mengamankan Salat Id yang digelar pada hari ini.

“Kegiatan pengamanan Shalat Id untuk saudara-saudara kita Muhammadiyah. Jam 05.30 WIB kami sudah gelar. Ada di beberapa titik seperti, salah satunya di Menteng yang terbesar,” katanya.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu (21/3).