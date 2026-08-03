Cegah Kembung dengan Minum 4 Teh Herbal Ini Setiap Pagi

Senin, 03 Agustus 2026 – 05:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal yang wajib kita lakukan untuk meningkatkan stamina tubuh.

Sarapan bergizi, yang biasanya tinggi serat, protein, lemak sehat, dan mikronutrien bisa memberikan energi yang tahan lama.

Sarapan seimbang bisa memulai metabolisme Anda, memasok nutrisi penting, dan mempersiapkan sistem pencernaan Anda untuk hari berikutnya.

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Namun, banyak orang mengalami kembung setelah makan pertama mereka.

Oleh karena itu, penting untuk memilih makanan yang tepat yang membantu menstabilkan kadar gula darah, mengurangi ketidaknyamanan pencernaan, dan meminimalkan kembung.

Untungnya, ini bukan berarti Anda harus berhenti minum teh di pagi hari.

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Minum teh adalah ritual pagi yang umum bagi banyak orang di seluruh dunia.

Namun, memilih jenis yang tepat penting untuk kesehatan usus yang optimal.