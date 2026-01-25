Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Cegah Korupsi, Bulog Terapkan Bayar Gabah Petani via Transfer Mulai Tahun Ini

Minggu, 25 Januari 2026 – 13:23 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perum Bulog berencana melakukan transformasi dalam sistem pembayaran gabah kering panen (GKP) petani mulai tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan langkah tersebut diambil sebagai upaya modernisasi sekaligus meningkatkan keamanan dalam transaksi jual beli GKP.

Rizal menilai sistem pembayaran tunai yang selama ini berjalan, memiliki risiko keamanan bagi petugas Bulog di lapangan.

Rizal menggambarkan transaksi panen untuk lahan seluas seratus hingga dua ratus hektare melibatkan jumlah uang yang sangat besar.

Membawa uang tunai dalam jumlah tersebut ke lokasi panen sangat rawan terhadap tindak kejahatan.

"Panen GKP ini, kami rencanakan pembayarannya menggunakan digital. Menggunakan digital. Tujuannya, satu untuk keamanan, faktor keamanan," ujar Rizal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Selain keamanan fisik, digitalisasi pembayaran juga ditujukan untuk mencegah praktik korupsi dan penyelewengan anggaran.

Guna merealisasikan rencana ini, Bulog akan segera menggelar rapat koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Perum Bulog berencana melakukan transformasi dalam sistem pembayaran gabah kering panen (GKP) petani mulai tahun ini

