Cegah Penipuan Digital, IM3 Perluas Fitur Satspam+ ke WhatsApp Call

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 kembali memperluas fitur Satuan Anti-Scam dan Spam Plus (Satspam+).

Kini, fitur tersebut tidak hanya melindung pelanggan dari ancaman penipuan melalui SMS, panggilan reguler, tetapi juga WhatsApp Call.

Kehadiran fitur tersebut untuk menyambut ramadan yang akan beberapa hari ini.

Diketahui, data 2025 menunjukkan, kasus penipuan digital selama Ramadan meningkat hingga 34,7%, dengan 89% terjadi melalui WhatsApp dan 64% melalui panggilan telepon.

Kanal yang paling sering digunakan sehari-hari justru menjadi titik paling rentan di periode dengan intensitas komunikasi setinggi ini.

Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengungkapkan fitur itu didukung oleh teknologi AIvolusi5G yang menggabungkan kecanggihan AI dan kekuatan 5G.

Menurut dia, fitur ini tidak hanya menghadirkan deteksi otomatis tetapi juga opsi pemblokiran nomor mencurigakan, serta laporan harian yang dapat dipersonalisasi.

"Kehadiran fitur ini menegaskan strategi IOH untuk menjadi AI North Star di Indonesia, memberdayakan dan melindungi masyarakat secara inklusif, terutama lansia dan masyarakat di daerah terpencil yang rentan menjadi korban penipuan digital," ungkap Bilal.