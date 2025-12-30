Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Penyakit Jantung dengan Rutin Melakukan 3 Olahraga Ini

Selasa, 30 Desember 2025 – 07:20 WIB
Cegah Penyakit Jantung dengan Rutin Melakukan 3 Olahraga Ini - JPNN.COM
Ilustrasi wanita sedang jogging. Foto Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - POLA gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat Anda rentan terserang penyakt jantung.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa olahraga memiliki efek perlindungan dan pencegahan terhadap kesehatan jantung.

Sebuah studi tinjauan tahun 2019 telah menyimpulkan bahwa aktivitas fisik dan mengurangi obesitas bisa memerangi sebagian besar jenis penyakit kardiovaskular non-kongenital.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jalan kaki

Jalan kaki membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, penyebab utama penyakit jantung.

Latihan ini meningkatkan sirkulasi, membantu menyalurkan oksigen. dan nutrisi ke seluruh tubuh.

Baca Juga:

Berjalan kaki secara teratur membantu mengelola berat badan dan mengurangi tekanan pada jantung.

Mulailah dengan berjalan cepat selama 10-15 menit setiap hari.

Ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu mencegah serangan penyakit jantung dan salah satunya ialah tentu saja bersepeda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Olahraga  penyakit jantung  jalan kaki  Bersepeda 
BERITA OLAHRAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp