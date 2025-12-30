Cegah Penyakit Jantung dengan Rutin Melakukan 3 Olahraga Ini

Selasa, 30 Desember 2025 – 07:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - POLA gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat Anda rentan terserang penyakt jantung.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa olahraga memiliki efek perlindungan dan pencegahan terhadap kesehatan jantung.

Sebuah studi tinjauan tahun 2019 telah menyimpulkan bahwa aktivitas fisik dan mengurangi obesitas bisa memerangi sebagian besar jenis penyakit kardiovaskular non-kongenital.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jalan kaki

Jalan kaki membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, penyebab utama penyakit jantung.

Latihan ini meningkatkan sirkulasi, membantu menyalurkan oksigen. dan nutrisi ke seluruh tubuh.

Baca Juga: Garmin Ungkap 3 Olahraga Ini Paling Diminati di Indonesia

Berjalan kaki secara teratur membantu mengelola berat badan dan mengurangi tekanan pada jantung.

Mulailah dengan berjalan cepat selama 10-15 menit setiap hari.