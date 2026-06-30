Cegah Pikun dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini

Selasa, 30 Juni 2026 – 08:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PIKUN biasanya menyerang pria dan wanita yang telah berusia lanjut.

Untuk mencegah pikun, ada beberapa jenis makanan yang bisa Anda konsumsi.

Menu makanan yang baik untuk memori dan fungsi otak Anda adalah jenis-jenis makanan yang bisa memperlancar peredaran darah menuju ke otak.

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Selain itu, otak juga membutuhkan antioksidan. Neuron pada otak sangat rentan dengan oksidasi oleh radikal bebas.

Ibaratnya seperti sepotong apel yang dibiarkan dalam keadaan terkupas, maka apel tersebut akan berubah warna menjadi kecokelatan dan “menua” secara prematur.

Begitu juga kira-kira yang terjadi pada otak. Antioksidan berfungsi untuk menetralkan radikal bebas ini.

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Bila otak mendapat asupan antioksidan yang cukup, maka bagian-bagian otak akan terlindung dari serangan radikal bebas tersebut, termasuk bagian otak yag bernama hippocampus, bagian otak yang menjadi kunci dari daya ingat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.