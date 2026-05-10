Cegah Praktik Korupsi, ICW Ingatkan Pemerintah untuk Awasi Program Transisi Energi Ramah Lingkungan

JAKARTA -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah mengawasi program transisi energi yang ditargetkan dapat rampung di 2035.

Transisi energi tersebut untuk mewujudkan ramah lingkungan.

Peneliti ICW Zararah Azhim Syah menilai sebenarnya program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto saat ini, sangat baik.

Namun, dia mengingatkan potensi munculnya praktik-praktik korupsi di dalamnya juga rentan.

Untuk itu, ICW meminta khususnya Kejaksaan, tidak lengah. Dalam hal ini, ICW mengingatkan transparansi harus selalu ada terutama ketika pengusutan dugaan tindak pidana korupsi.

Dia menyoroti seperti penyidikan kasus dugaan korupsi PLTU Suralaya hingga investasi oleh PLNBBI dengan Atlas Resource yang kini ada di Kejati DKI Jakarta.

Menurut Zararah, keterbukaan informasi dalam penanganan perkara penting agar menjadi peringatan dini bagi oknum-oknum yang ingin bermain dalam program terkait transisi energi tersebut.