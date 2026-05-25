Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Pubertas Dini, Paparan BPA Perlu Dihindari Sejak Hamil

Senin, 25 Mei 2026 – 23:37 WIB
Cegah Pubertas Dini, Paparan BPA Perlu Dihindari Sejak Hamil - JPNN.COM
Paparan BPA dari galon guna ulang perlu dihindari sejak program kehamilan untuk mencegah risiko pubertas dini pada anak.. ilustrasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pakar obstetri dan ginekologi Budi Wiweko mengingatkan pentingnya mencegah pubertas dini sejak tahap perencanaan kehamilan, termasuk dengan mengurangi paparan Bisphenol A (BPA) dari galon dan kemasan plastik makanan maupun minuman guna ulang.

Dalam “Podcast Raditya Dika” bertajuk “Akibat Puber Terlalu Cepat”, Prof. Budi yang akrab disapa Prof. Iko menekankan bahwa kehamilan sebaiknya direncanakan secara matang.

“Perencanaan kehamilan itu harus direncanakan. Enggak zamannya lagi hamil itu kebetulan, harus direncanakan,” ujar Prof. Iko.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, ibu hamil perlu menghindari paparan zat kimia pengganggu hormon atau endocrine disrupting chemical, terutama pada tiga bulan pertama kehamilan. Salah satu zat yang menjadi perhatian ialah BPA yang banyak ditemukan pada kemasan plastik tertentu.

“Ketika ibu hamil dalam tiga bulan pertama, itu tidak boleh dia terekspos dengan itu,” katanya.

Menurut Prof. Iko, paparan BPA tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan konsumsi anak, tetapi juga kesiapan kesehatan keluarga sejak sebelum anak lahir.

Baca Juga:

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI telah menetapkan batas migrasi BPA maksimal 0,6 bagian per juta atau mg/kg dalam kemasan pangan.

Prof. Iko juga menjelaskan program Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) bertajuk “Selamatkan Perempuan Indonesia” yang berfokus pada kesehatan perempuan sejak tahap awal perencanaan kehamilan.

Paparan BPA perlu dihindari sejak program kehamilan untuk mencegah risiko pubertas dini pada anak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPA  Pubertas  pakar kesehatan  Raditya Dika 
BERITA BPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp