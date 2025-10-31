Cegah Rambut Rontok dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini
jpnn.com, JAKARTA - MENERAPKAN pola gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat rambut rontok.
Penyebab rambut rontok itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang kerap kita hadapi tiap hari, yakni stres.
Beban pikiran yang menumpuk di kepala berperan pada rontoknya rambut.
Tenang, bukan berarti masalah itu tidak ada solusinya. Kamu bisa menghentikan kerontokan rambut secara alami.
Caranya, konsumsi saja makanan di bawah ini secara rutin. Apa saja makanan tersebut?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Bayam
Bayam kaya akan zat besi dan sebum yang berfungsi sebagai kondisioner alami untuk rambut.
Tumbuhan sayur juga mengandung asam omega-3, magnesium, kalium dan kalsium yang menjaga rambut tetap kuat dan sehat.