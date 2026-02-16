Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Serangan Anemia dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Senin, 16 Februari 2026 – 05:34 WIB
Cegah Serangan Anemia dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini - JPNN.COM
Bubur kacang hijau. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - ANEMIA merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Mengonsumsi jenis makanan yang bernutrisi bisa membantu Anda terhindar dari kurang darah dan komplikasi yang mungkin muncul akibat anemia.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah serangan anemia.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan tinggi zat besi

Makanan tinggi zat besi penting sebagai penambah darah untuk anemia.

Zat besi membantu produksi hemoglobin yang dibutuhkan sel darah merah.

Baca Juga:

Makanan penambah darah dengan asupan zat gizi paling banyak bisa Anda dapatkan dari sumber hewani, seperti daging merah, ayam, hati sapi, tiram, dan ikan.

2. Makanan kaya tembaga (copper)

Makanan yang mengandung mineral tembaga merupakan salah satu asupan penting untuk penambah darah.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah serangan anemia dan salah satunya ialah tentu saja makanan kaya zat besi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anemia  Makanan  zat besi  Tembaga 
BERITA ANEMIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp