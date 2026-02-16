Cegah Serangan Anemia dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - ANEMIA merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Mengonsumsi jenis makanan yang bernutrisi bisa membantu Anda terhindar dari kurang darah dan komplikasi yang mungkin muncul akibat anemia.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah serangan anemia.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan tinggi zat besi

Makanan tinggi zat besi penting sebagai penambah darah untuk anemia.

Zat besi membantu produksi hemoglobin yang dibutuhkan sel darah merah.

Baca Juga: 6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat yang Baik untuk Kesehatan

Makanan penambah darah dengan asupan zat gizi paling banyak bisa Anda dapatkan dari sumber hewani, seperti daging merah, ayam, hati sapi, tiram, dan ikan.

2. Makanan kaya tembaga (copper)

Makanan yang mengandung mineral tembaga merupakan salah satu asupan penting untuk penambah darah.