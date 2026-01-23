Cegah Serangan Berbagai Jenis Kanker dengan Mengonsumsi 8 Rempah Ini

Jumat, 23 Januari 2026 – 04:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan. Beberapa rempah India memiliki khasiat antikanker yang ampuh karena kandungan antioksidan, senyawa antiinflamasi, dan fitokimia bioaktifnya yang kaya.

Rempah-rempah ini membantu menetralkan radikal bebas, mengurangi peradangan kronis, dan menghambat pertumbuhan sel kanker.

Beberapa rempah mengandung senyawa seperti kurkumin, capsaicin, allicin, dan eugenol, yang telah terbukti menginduksi apoptosis (kematian sel terprogram) pada sel kanker dan mencegah pertumbuhan tumor.

Selain itu, rempah-rempah ini membantu memodulasi sistem kekebalan tubuh, mendetoksifikasi karsinogen, dan meningkatkan kesehatan usus secara keseluruhan, yang berperan penting dalam pencegahan kanker.

Memasukkan rempah-rempah ini ke dalam makanan sehari-hari Anda bisamenjadi cara mudah dan alami untuk menurunkan risiko kanker sekaligus meningkatkan cita rasa makanan kamu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Baca Juga: 9 Rempah yang Baik untuk Kesehatan Usus

1. Kunyit (haldi)

Kunyit merupakan salah satu rempah yang paling banyak diteliti karena khasiat antikankernya, terutama karena senyawa aktifnya, kurkumin.

Kurkumin memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, yang membantu menetralkan radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan DNA yang menyebabkan kanker.