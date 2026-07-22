Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Serangan Kanker dengan Mengonsumsi 10 Makanan Ini

Rabu, 22 Juli 2026 – 05:52 WIB
Cegah Serangan Kanker dengan Mengonsumsi 10 Makanan Ini - JPNN.COM
Kimchi. Foto: South China Morning/Susan Jung

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit kronis yang mematikan.

Meskipun tidak ada satu makanan pun yang bisa menghentikan kanker, memasukkan beragam makanan pelawan kanker secara konsisten sebagai bagian dari pola makan sehat adalah kunci untuk mengurangi risiko.

Pilihlah makanan ini dalam bentuk utuh, karena makanan utuh mengandung lebih banyak nutrisi daripada olahan. Pertimbangkan stroberi segar, bukan jeli stroberi.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Moffitt.org.

1. Buah Beri

Buah beri termasuk makanan tersehat yang bisa Anda konsumsi.

Vitamin, serat, dan antioksidannya, seperti antosianin, asam ellagik, dan resveratrol, bisa menangkal kanker di saluran pencernaan kita.

Baca Juga:

Keajaibannya kemungkinan terletak pada pigmen biru, ungu, dan merahnya.

Lezat dimakan begitu saja atau sebagai camilan atau hidangan penutup. Cobalah di atas keju cottage di atas roti panggang.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah serangan kanker dan salah satunya ialah tentu saja bawang putih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kanker  Makanan  buah beri  cokelat hitam 
BERITA KANKER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp