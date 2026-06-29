Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Serangan Kanker dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Senin, 29 Juni 2026 – 05:48 WIB
Cegah Serangan Kanker dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini - JPNN.COM
Wortel. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan yang bisa merenggut nyawa penderitanya.

Kata orang, mencegah lebih baik daripada mengobati dan menganggapnya sangat serius, terutama jika itu kanker.

Lagipula, kita hidup di zaman di mana makanan olahan, polusi udara, pemalsuan makanan, memasak dengan microwave, merokok,
konsumsi alkohol, dan sebagainya secara kolektif berkontribusi pada perkembangan berbagai jenis kanker.

Baca Juga:

Oleh karena itu, cara terbaik untuk melawannya adalah dengan membekali diri Anda dengan kekebalan yang lebih kuat dan sel-sel pelawan kanker yang melimpah di dalam tubuh.

Semua ini, dengan bantuan makanan tertentu yang terbukti secara ilmiah.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Baca Juga:

1. Tomat

Senyawa yang sama (likopen) yang memberi tomat warna merah juga bertanggung jawab untuk memberikan tomat sifat antikanker yang sangat dibutuhkan dan menyelamatkan kita.

Beberapa penelitian, termasuk yang diterbitkan dalam Journal of the National Cancer Institute, telah menemukan bahwa meningkatkan asupan tomat dengan menambahkannya ke dalam makanan seperti sandwich, salad, saus, dan sebagainya bisa sangat membantu Anda dalam mencegah dan melawan kanker.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah serangan kanker dan salah satunya ialah tentu saja kayu manis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kanker  Makanan  Tomat  buah beri 
BERITA KANKER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp