Cegah Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Rabu, 17 Desember 2025 – 08:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan yang sangat ditakuti.

Oleh karena itu, melakukan berbagai upaya agar Anda terhindar dari serangan kanker wajib dilakukan.

Mulai dari melakukan skrining kesehatan, berhenti merokok, hingga menjaga pola makanan.

Pilihan makanan sangat berkaitan erat dengan kesehatan tubuh, juga memengaruhi tinggi rendahnya risiko kanker.

Pasalnya, makanan tertentu mungkin terkontaminasi dengan zat-zat karsinogenik sehingga memicu sel-sel tubuh jadi abnormal.

Jika ingin mencegah kanker lewat pilihan makanan, Anda bisa menambahkan makanan berikut untuk menu harian.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Nanas

Nanas atau dikenal dengan nama latin Ananas comosus menurut Data Komposisi Pangan Indonesia, kaya akan serat, kalium, kalsium, fosfor, natrium, dan dilengkapi dengan vitamin A,B, dan C.