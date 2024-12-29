Cegah Serangan Kanker Usus Besar dengan Mengonsumsi 9 Minuman Ini

Senin, 22 Desember 2025 – 02:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KANKER merupakan salah satu penyakit mematikan yang sangat menakutkan.

Diet bisa memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kanker usus besar.

Minuman yang ramah usus seperti minuman kaya probiotik dan teh antiinflamasi bisa meningkatkan kesehatan usus dengan meningkatkan bakteri baik, mengurangi patogen berbahaya, dan menurunkan peradangan.

Minuman ini juga bisa membantu detoksifikasi dan memastikan pencernaan yang baik, mengurangi penumpukan racun yang menyebabkan kanker usus besar.

Mengonsumsi minuman ini secara teratur bersama dengan diet seimbang bisa memperkuat integritas usus, mendukung fungsi kekebalan tubuh, dan membantu menurunkan risiko kanker.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Kombucha

Kombucha adalah minuman teh fermentasi yang dikemas dengan probiotik, antioksidan, dan asam organik yang meningkatkan kesehatan usus.

Ini membantu menyeimbangkan bakteri usus, mengurangi peradangan, dan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh.