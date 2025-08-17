Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Serangan Penyakit Jantung dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Minggu, 17 Agustus 2025 – 02:00 WIB
Kacang kenari. Foto: Aharas

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan organ penting manusia yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Meskipun Anda mungkin menyadari bahwa mengonsumsi makanan tertentu bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, mengubah kebiasaan makan Anda bisa jadi sulit.

Anda akan berada di jalur yang benar menuju pola makan yang menyehatkan jantung setelah mengetahui makanan mana yang harus lebih banyak dikonsumsi dan mana yang harus dibatasi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Kacang hitam

Kacang hitam merupakan salah satu makanan yang ringan, lembut, dan penuh mineral yang baik untuk jantung.

Tekanan darah bisa diturunkan dengan penggunaan magnesium, folat, dan antioksidan.

Seratnya membantu mengatur gula darah dan kolesterol. Anda bisa menambahkan kacang ke dalam sup dan salad untuk lebih meningkatkan nilai gizinya.

2. Biji rami dan biji chia

Biji-bijian ini merupakan sumber asam lemak omega-3 yang baik dari tumbuhan, termasuk asam alfa-linolenat.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menjaga kesehatn jantung dan salah satunya adalah buah beri.

