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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Terserang Flu dengan 5 Cara Alami Ini

Sabtu, 27 Juni 2026 – 08:36 WIB
Cegah Terserang Flu dengan 5 Cara Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi penderita flu. Ilustrasi: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - FLU merupakan salah stau penyakit saluran pernapasan yang bisa menyerang siapa saja.

Walau hanya flu ringan, tetapi tetap memberikan rasa tidak nyaman saat beraktivitas.

Oleh sebab itu, ada baiknya Anda untuk melakukan pencegahan agar tidak tertular flu dari orang lain.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pakai Masker

Tak dimungkiri, saat kontak atau interaksi langsung dengan penderita flu tak terhindarkan, maka salah satu cara alami yang bisa dilakukan adalah dengan memakai masker.

Meski begitu, masker hanya berguna meminimalisir paparan virus flu, karena memang pakai masker saja tidak cukup untuk menghindarkan diri dari penularan virus flu.

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2. Mengurangi Interaksi dengan Penderita

Salah satu yang harus dilakukan sebenarnya adalah membatasi interaksi langsung dengan si penderita flu, entah itu anggota keluarga ataupun teman.

Pasalnya, kontak langsung dengan mereka bisa memperbesar risiko tertular, apalagi jika Anda tak sadar kalau daya tahan tubuhnya sedang lemah.

Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk mencegah serangan flu dan salah satunya ialah dengan memakai masker.

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TAGS   flu  cara alami  Masker  mencuci tangan 
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