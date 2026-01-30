Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Cegah Tumbuhnya Uban di Rambut dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Jumat, 30 Januari 2026 – 04:58 WIB
Cegah Tumbuhnya Uban di Rambut dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini - JPNN.COM
Ilustrasi Buncis. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang bisa membuat rasa percaya diri turun ialah adanya uban pada rambut.

Uban bisa terjadi karena faktor keturunan atau memiliki penyakit autoimun yang merusak sel pewarna rambut, atau juga karena tubuh kekurangan vitamin tertentu.

Seperti kulit, rambut juga memiliki zat pewarna yang disebut melanin.

Baca Juga:

Nah, untuk mengembalikan melanin yang hilang atau rusak, Anda bisa mengonsumsi berbagai jenis makanan ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan yang kaya vitamin B12

Makanan yang kaya vitamin B12 bisa membantu mencegah timbulnya uban pada rambut.

Baca Juga:

Vitamin B12 membantu menjaga kerja sistem saraf agar tetap normal, berperan dalam pembentukan informasi genetik (RNA dan DNA), dan memproduksi sel darah merah bersama dengan asam folat atau vitamin B9.

Saat tubuh kekurangan vitamin ini dalam jumlah besar, maka anemia pernisiosa bisa terjadi.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mencegah timbulnya uban pada rambut dan salah satunya makanan tinggi tembaga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   uban  Makanan  zat besi  Tembaga 
BERITA UBAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp