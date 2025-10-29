Cegah Uban di Rambut dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Rabu, 29 Oktober 2025 – 10:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - UBAN yang ada di rambut bisa membuat rasa percaya diri seseorang menurun.

Uban bisa timbul karena berbagai hal. Mulai dari faktor keturunan, hingga menggunakan berbagai produk kimia.

Uban juga bisa timbul jika Anda memiliki penyakit autoimun yang merusak sel pewarna rambut, atau juga karena tubuh kekurangan vitamin tertentu.

Seperti kulit, rambut juga memiliki zat pewarna yang disebut melanin.

Nah, untuk mengembalikan melanin yang hilang atau rusak, Anda bisa mengonsumsi berbagai jenis makanan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan yang kaya vitamin B12

Vitamin B12 membantu menjaga kerja sistem saraf agar tetap normal, berperan dalam pembentukan informasi genetik (RNA dan DNA), dan memproduksi sel darah merah bersama dengan asam folat atau vitamin B9.

Saat tubuh kekurangan vitamin ini dalam jumlah besar, maka anemia pernisiosa bisa terjadi.