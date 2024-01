Cek Bagan 16 Besar Piala Asia 2023: Australia Vs Indonesia?

jpnn.com - DOHA - Sembilan negara sudah mengantongi tiket 16 Besar Piala Asia 2023.

Ada tuan rumah sekaligus petahana Qatar, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Syria, Iran, Uni Emirat Arab, Irak, dan Jepang.

Tujuh sisa slot akan dipastikan pada hari terakhir matchday 3, Kamis (25/1).

Ada empat pertandingan yang menentukan penuhnya tempat di 16 Besar, yakni Jordan vs Bahrain dan Korea vs Malaysia di Grup E, serta Kirgistan vs Oman dan Arab Saudi vs Thailand di Grup F.

Timnas Indonesia yang finis sebagai peringkat ketiga Grup D, masih harus menunggu hasil laga Jordan vs Bahrain atau Kirgistan vs Oman, untuk memastikan Garuda berhak terbang ke 16 Besar atau tidak.

Bagan 16 Besar Piala Asia 2023

Andai dewi fortuna berpihak kepada Indonesia, maka juara Grup B Australia sudah menunggu di 16 Besar. (fs/ac2023/jpnn)

Jadwal 16 Besar Piala Asia 2023

28 Januari

(2A) Tajikistan vs (2C) Uni Emirat Arab

(1B) Australia vs (3C/3D)

29 Januari

(1D) Irak vs (3E/3F)

(1A) Qatar vs (3C/3E)

30 Januari

(2B) Uzbekistan vs (2F)

(1F) vs (2E)

31 Januari

(1E) vs (2D) Jepang

(1C) Iran vs (3B) Syria



