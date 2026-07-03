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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cek Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026, Sebelah Kiri Sudah Penuh

Jumat, 03 Juli 2026 – 09:33 WIB
Cek Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026, Sebelah Kiri Sudah Penuh - JPNN.COM
Para pemain Aljazair merasakan rumput lapangan BC Place Vancouver menjelang pertarungan melawan Swiss di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - VANCOUVER - Swiss dan Aljazair berebut satu tiket 16 Besar Piala Dunia 2026, di Vancouver. Kick off dimulai sesaat lagi.

Laga Swiss vs Aljazair merupakan pertandingan ke-13 di 32 Besar.

Itu artinya sudah 12 negara yang lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026, yakni:

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  1. Kanada
  2. Brasil
  3. Paraguay
  4. Maroko
  5. Norwegia
  6. Prancis
  7. Meksiko
  8. Inggris
  9. Belgia
  10. Amerika Serikat
  11. Spanyol
  12. Portugal

Cek Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026, Sebelah Kiri Sudah Penuhfifa

Cek bagan di atas, Kelompok Kiri sudah penuh dengan Paraguay vs Prancis, Kanada vs Maroko, Portugal vs Spanyol, dan Amerika Serikat vs Belgia.

Setengah bagian 16 Besar untuk Kelompok Kanan pun sudah diisi dengan Brasil vs Norwegia dan Meksiko vs Inggris.

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Tinggal menunggu yang terbaik dari laga Argentina vs Tanjung Verde, Australia vs Mesir, Swiss vs Aljazair, dan Kolombia vs Ghana.

Anda mungkin sudah punya perhitungan atau angan-angan pengin mempertemukan siapa vs siapa di final Piala Dunia 2026 pada Senin, 20 Juli nanti. (fifa/jpnn)

Pemenang laga Swiss vs Aljazair sesaat lagi akan menjadi tim ke-13 yang masuk 16 Besar Piala Dunia 2026

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026  16 Besar Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Swiss vs Aljazair  bagan Piala Dunia 2026 

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