Cek Bagan 16 Besar Piala Dunia 2026, Sebelah Kiri Sudah Penuh

jpnn.com - VANCOUVER - Swiss dan Aljazair berebut satu tiket 16 Besar Piala Dunia 2026, di Vancouver. Kick off dimulai sesaat lagi.

Laga Swiss vs Aljazair merupakan pertandingan ke-13 di 32 Besar.

Itu artinya sudah 12 negara yang lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026, yakni:

Kanada Brasil Paraguay Maroko Norwegia Prancis Meksiko Inggris Belgia Amerika Serikat Spanyol Portugal

fifa

Cek bagan di atas, Kelompok Kiri sudah penuh dengan Paraguay vs Prancis, Kanada vs Maroko, Portugal vs Spanyol, dan Amerika Serikat vs Belgia.

Setengah bagian 16 Besar untuk Kelompok Kanan pun sudah diisi dengan Brasil vs Norwegia dan Meksiko vs Inggris.

Tinggal menunggu yang terbaik dari laga Argentina vs Tanjung Verde, Australia vs Mesir, Swiss vs Aljazair, dan Kolombia vs Ghana.

Anda mungkin sudah punya perhitungan atau angan-angan pengin mempertemukan siapa vs siapa di final Piala Dunia 2026 pada Senin, 20 Juli nanti. (fifa/jpnn)