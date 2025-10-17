Cek Bagan Denmark Open 2025, Fajar/Fikri Vs Rian/Rahmat Bisa Terjadi di Final

Jumat, 17 Oktober 2025 – 10:16 WIB

jpnn.com - ODENSE – Indonesia punya dua wakil di perempat final nomor ganda putra Denmark Open 2025 Super 750.

Pertama, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Mereka akan berhadapan dengan duo Inggris Ben Lane/Sean Vendy di Jyske Bank Arena, Odense, Jumat (17/10) malam WIB.

Kedua, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Rian/Rahmat bakal meladeni ganda India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di 8 Besar hari ini.

Jika sama-sama menang, Fajar/Fikri dan Rian/Rahmat tak ketemu di semifinal.

Mereka baru bisa ketemu di final.

"Ketemu Lane/Vendy, pastinya kami harus lebih waspada karena mereka sedang dalam kondisi terbaik setelah juara di Arctic Open pekan lalu. Kami harus fokus ke pola permainan kami, tidak boleh memikirkan hal lain," ujar Fajar.