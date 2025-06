Cek Bagan Playoff IBL 2025: 8 Tim Berebut Status Klub Basket Terbaik Indonesia

jpnn.com - Ajang IBL 2025 akan memasuki playoff mulai Kamis (26/6/2025) mendatang.

Delapan tim terbaik telah memastikan tempat di Top 8 setelah menyelesaikan 28 pertandingan fase reguler.

Perebutan Posisi Puncak Antara Pelita Jaya dan Dewa United

Perebutan posisi pertama klasemen masih terbuka antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten. Pelita Jaya akan finis di puncak jika mengalahkan Dewa United atau kalah dengan selisih tidak lebih dari 11 poin.

Sebaliknya, Dewa United wajib menang untuk menyegel posisi teratas.

Partai Pembuka Playoff IBL 2025

Pertandingan playoff akan dimulai dengan dua laga seru, RANS Simba Bogor vs Kesatria Bengawan Solo serta Satria Muda Pertamina melawan Prawira Bandung.

Dua tim lainnya, Tangerang Hawks dan Hangtuah Jakarta masih menunggu hasil akhir dari laga penentu antara Dewa United vs Pelita Jaya.

Seluruh pertandingan playoff akan menggunakan format best of three dengan sistem kandang dan tandang.

Menarik untuk ditunggu pertandingan babak Top 8 ajang basket tertinggi Tanah Air.