Cek Dapur MBG di Jebres, Gubernur Luthfi Ingatkan soal Percepatan SLHS

jpnn.com - SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung situasi dan kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jebres, Surakarta, Rabu (8/10).

SPPG tersebut merupakan salah satu dari 84 SPPG di Jawa Tengah yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kami melakukan check and recheck, hari ini di Jebres. SPPG ini yang sudah mendapatkan SLHS," kata Gubernur Luthfi.

Dia mengatakan, akselerasi untuk penerbitan SLHS terus digenjot oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota, sebab verifikasi SLHS yang dahulu diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, sekarang sudah dapat dilakukan oleh seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota.

Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat langsung melakukan verifikasi terkait kelaikan lingkungan SPPG. Meliputi inspeksi terhadap makanan untuk diuji di laboratorium dalam waktu 1-10 hari. Kemudian melatih para karyawan atau personel SPPG terkait cara menjamah makanan, kandungan gizi dan lainnya.

Verifikasi tersebut untuk menjamin agar tidak ada lagi anak-anak yang terpapar atau keracunan.

"Ini sudah kami sosialisasikan, dan ini kami masifkan di seluruh kabupaten/kota di wilayah kita," ujarnya.

Setiap SPPG juga sudah diarahkan untuk membuat grup yang di dalamnya berisi personel SPPG, perwakilan wali murid, perwakilan anak-anak, kepala sekolah, termasuk ibu hamil dan menyusui.