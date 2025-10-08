Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Cek Dapur MBG di Jebres, Gubernur Luthfi Ingatkan soal Percepatan SLHS

Rabu, 08 Oktober 2025 – 12:45 WIB
Cek Dapur MBG di Jebres, Gubernur Luthfi Ingatkan soal Percepatan SLHS - JPNN.COM
Gubernur Ahmad Luthfi dan rombongan mengecek SPPG. Foto: Pemprov Jateng

jpnn.com - SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung situasi dan kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jebres, Surakarta, Rabu (8/10).

SPPG tersebut merupakan salah satu dari 84 SPPG di Jawa Tengah yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kami melakukan check and recheck, hari ini di Jebres. SPPG ini yang sudah mendapatkan SLHS," kata Gubernur Luthfi.

Baca Juga:

Dia mengatakan, akselerasi untuk penerbitan SLHS terus digenjot oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota, sebab verifikasi SLHS yang dahulu diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, sekarang sudah dapat dilakukan oleh seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota.

Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat langsung melakukan verifikasi terkait kelaikan lingkungan SPPG. Meliputi inspeksi terhadap makanan untuk diuji di laboratorium dalam waktu 1-10 hari. Kemudian melatih para karyawan atau personel SPPG terkait cara menjamah makanan, kandungan gizi dan lainnya.

Verifikasi tersebut untuk menjamin agar tidak ada lagi anak-anak yang terpapar atau keracunan.

Baca Juga:

"Ini sudah kami sosialisasikan, dan ini kami masifkan di seluruh kabupaten/kota di wilayah kita," ujarnya.

Setiap SPPG juga sudah diarahkan untuk membuat grup yang di dalamnya berisi personel SPPG, perwakilan wali murid, perwakilan anak-anak, kepala sekolah, termasuk ibu hamil dan menyusui.

Dapur MBG Jebres sudah beroperasi sejak 13 Januari 2025, dan mengantongi SLHS sejak Maret 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dapur MBG  sppg  Gubernur Luthfi  Ahmad Luthfi  Pemprov Jateng  mbg 
BERITA DAPUR MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp