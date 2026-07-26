Cek di Sini, 5 Karakter Zenless Zone Zero yang Paling Worth It Buat Di-build

jpnn.com, JAKARTA - Zenless Zone Zero (ZZZ) terus menghadirkan Agent baru melalui berbagai pembaruan, sehingga pilihan karakter yang dapat dimainkan makin beragam.

Kondisi ini sering membuat pemain, terutama yang baru mulai bermain, bingung menentukan Agent mana yang sebaiknya diprioritaskan untuk di-build terlebih dahulu.

Tidak semua karakter membutuhkan investasi yang sama untuk memberikan performa yang baik. Beberapa Agent tetap efektif dengan build yang relatif sederhana, sementara yang lain memerlukan sumber daya lebih besar agar potensinya benar-benar maksimal. Karena itu, memahami prioritas build dapat membantu penggunaan material dan resource menjadi lebih efisien.

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Berikut beberapa karakter ZZZ yang layak diprioritaskan untuk di-build berdasarkan perannya dalam tim, mulai dari DPS, Stun, hingga Support.

Setelah menentukan karakter yang ingin dikembangkan, Anda juga dapat melakukan top up melalui GoPay Games untuk memenuhi kebutuhan dalam game sesuai preferensi bermain.

1. Astra Yao, Support Terbaik yang Mengangkat Seluruh Tim

Astra Yao dikenal sebagai support pertama sekaligus terkuat di ZZZ. Kemampuannya mampu memberikan buff damage dan critical untuk seluruh tim selama berada dalam kondisi khusus menjadikannya salah satu support andalan. Keunggulan ini membuat building Astra Yao selalu worth it karena kontribusinya mampu meningkatkan performa keseluruhan tim.

Selain itu, Astra Yao juga dapat kebal dari serangan selama dalam mode buff dan dapat memberikan heal melalui ultimate-nya. Dengan demikian, ia tidak hanya meningkatkan damage tetapi juga ketahanan tim. Karakter ini cocok untuk berbagai komposisi tim yang membutuhkan support serbaguna.