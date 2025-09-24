Cek Enda DPR: Peningkatan Investasi Hulu Migas Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Cek Enda menegaskan peningkatan investasi hulu migas hingga Agustus 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional, kemandirian industri dalam negeri, dan pemberdayaan ekonomi daerah penghasil migas.

“Realisasi investasi hulu migas hingga Agustus 2025 sudah mencapai US$9,38 miliar atau sekitar Rp152,96 triliun, dengan proyeksi akhir tahun US$16,5–16,9 miliar. Ini momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan migas dan mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri,” tegas Cek Enda merespons RDP SKK Migas dengan Komisi XII DPR RI yang diadakan kemarin Selasa (23/9).

Dia menambahkan investasi eksplorasi naik 15% dibanding 2024, termasuk penemuan cadangan baru di West Kalabau, CEN-2 Deep, NW Wilela, dan lainnya yang diproyeksikan mulai onstream di kuartal IV 2025, memberi tambahan ribuan barel per hari bagi pasokan energi nasional.

Peningkatan TKDN dan Pemerataan Manfaat

Cek Enda menyoroti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sudah mencapai 57,17% dari total kontrak barang dan jasa senilai US$5,066 miliar harus diiringi dengan pemerataan manfaat ekonomi ke daerah penghasil migas seperti Jambi, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Papua.

“Investasi migas jangan hanya terkonsentrasi di pusat. Daerah penghasil harus merasakan dampaknya lewat lapangan kerja, industri penunjang, hingga UMKM yang tumbuh di sekitar wilayah operasi migas,” tegasnya.

Sejak 2020 hingga Juli 2025, total kontribusi industri migas terhadap sektor lain sudah mencapai Rp 650,5 triliun, dengan porsi UMKM mencapai Rp35,4 triliun. Sektor perhotelan, transportasi, jasa boga, dan kesehatan di daerah penghasil adalah contoh sektor yang bisa mendapat multiplier effect secara langsung.

Dukungan DPR