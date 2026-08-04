Cek Endra: Komitmen Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Menjaga Stabilitas Harga Energi Patut Diapresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Cek Endra menilai penurunan harga BBM nonsubsidi merupakan bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam menjaga stabilitas sektor energi nasional sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha.

Menurut Cek Endra, pemerintah tidak hanya berhasil menjaga kecukupan pasokan energi nasional, tetapi juga mampu menyesuaikan harga BBM nonsubsidi ketika harga minyak dunia mengalami penurunan. Kebijakan tersebut menunjukkan tata kelola energi yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional.

"Komitmen Presiden Prabowo dan Menteri ESDM dalam menjaga stabilitas harga energi patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya memastikan pasokan energi tetap aman, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan harga yang responsif terhadap perkembangan pasar energi global sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," kata Cek Endra.

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Dia menjelaskan bahwa kepastian kebijakan energi sangat penting untuk menjaga iklim investasi, mengendalikan inflasi, serta memberikan ruang bagi dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas. Stabilitas harga energi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan maupun gangguan distribusi, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan secara normal.

Menurut Cek Endra, konsistensi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlanjutan fiskal, dan keberlangsungan sektor energi perlu terus dipertahankan. Dengan demikian, sektor energi dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ke depan, pemerintah perlu terus menjaga konsistensi kebijakan energi agar tetap adaptif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan selain menjaga keterjangkauan harga, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan BBM tetap aman di seluruh daerah agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.