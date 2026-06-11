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JPNN.com - Ekonomi

Cek Fakta: Video Menkeu Purbaya Cari 700 Orang Penerima Bantuan, Hoaks

Kamis, 11 Juni 2026 – 10:30 WIB
Cek Fakta: Video Menkeu Purbaya Cari 700 Orang Penerima Bantuan, Hoaks - JPNN.COM
Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime mengeluarkan peringatan resmi terkait beredarnya video palsu yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya.

Video tersebut berisi klaim bohong mengenai pencarian 700 orang tercepat untuk menerima bantuan.

Pihak Kemenkeu Prime menegaskan konten yang sempat viral di media sosial tersebut bukanlah informasi resmi dari pemerintah.

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Video itu dipastikan sebagai produk manipulasi teknologi yang merugikan publik.

"Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deep fake," begitu keterangan resmi Kemenkeu dalam akun media sosial, dikutip Kamis, (11/6).

Menanggapi hal tersebut, masyarakat diimbau untuk lebih kritis dan waspada terhadap segala bentuk informasi yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya.

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Untuk menghindari penipuan, Kemenkeu mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap indikasi berita bohong ke kanal resmi.

Laporan dapat disampaikan melalui contact center Kemenkeu Prime di nomor telepon 134 atau melalui WhatsApp ke 0813-1000-4134.

Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime mengeluarkan peringatan resmi terkait beredarnya video palsu yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya.

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TAGS   purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Menkeu Purbaya  hoaks  Cek fakta 
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