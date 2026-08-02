Cek Formasi Semifinal Piala Presiden 2026, Ada yang Kecewa

jpnn.com - SURABAYA - Seluruh slot di semifinal Piala Presiden 2026 diisi klub lokal, yakni Persib Bandung dan Arema FC dari Grup A, dan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta dari Grup B.

Formasinya; juara Grup A versus runner up Grup B dan juara Grup B vs runner up Grup A. Persib vs Persija dan Persebaya vs Arema FC. Dua laga tersebut akan digelar pada Selasa, 4 Agustus. Lokasi masih tanda tanya.

Klub undangan dari Thailand, Port FC, yang datang ke Indonesia dengan menyandang status juara bertahan, gagal menembus 4 Besar.

Pelatih Port FC Sarawut Treephan pun mengaku betul-betul kecewa timnya gagal ke semifinal Piala Presiden 2026, setelah kalah 1-2 dari Persebaya pada laga terakhir Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu malam.

"Kami sangat kecewa tidak lulus. Kami kehilangan satu pemain di babak kedua dan kebobolan dengan cara yang terlalu mudah," kata Sarawut dalam konferensi pers usai pertandingan.

Menurut Sarawut, kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi timnya setelah kembali ke Thailand, terutama dalam mengantisipasi situasi setelah kehilangan satu pemain dan memperbaiki organisasi pertahanan agar tidak mudah kebobolan.

Selain mengevaluasi performa tim, ia mengatakan Port FC juga akan memantau kondisi sejumlah pemain yang mengalami cedera, agar dapat segera menjalani proses pemulihan.

Sementara itu, penjaga gawang Port FC Michael Falkesgaard menilai seluruh tim peserta Piala Presiden memiliki kualitas yang baik sehingga turnamen berlangsung dengan persaingan ketat.