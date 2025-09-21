Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Cek Harga Tiket Super League PSM Makassar Vs Persija Jakarta

Minggu, 21 September 2025 – 08:31 WIB
Cek Harga Tiket Super League PSM Makassar Vs Persija Jakarta - JPNN.COM
Suasana di Official Store PSM Makassar. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PAREPARE - Panitia pertandingan PSM Makassar vs Persija Jakarta memprediksi laga pada pekan ke-6 BRI Super League di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam itu bakal full house alias dipenuhi penonton di arena.

Selain lantaran magnet Persija sebagai tamu yang kini jadi tim elite dan rival abadi PSM, pertandingan nanti bertepatan dengan weekend. Fan tuan rumah bakal datang tak hanya yang bermarkas di Parepare saja.

Panpel PSM sudah mempersiapkan segalanya. Termasuk dari penjualan tiket pertandingan.

Baca Juga:

Koordinator Ticketing PSM Makassar Muttaqin mengatakan telah menyediakan tujuh ribuan tiket.

Baca Juga:

"Kami siapkan 7.400 lembar tiket untuk lima kategori. Itu di luar kuota untuk komplimen dan sponsor," katanya. 

Pembelian tiket sistem online dan telah dibuka sejak Selasa (16/9) lalu.

Ada superbig match BRI Super League hari ini di Gelora BJ Habibie, antara PSM Makassar vs Persija Jakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSM Vs Persija  Super League  PSM Makassar Vs Persija Jakarta  klasemen Super League  BRI Super League 
BERITA PSM VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp