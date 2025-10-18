Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Cek Jadwal dan Live Streaming Semifinal Denmark Open 2025

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 13:09 WIB
Cek Jadwal dan Live Streaming Semifinal Denmark Open 2025 - JPNN.COM
An Se Young. Foto: Adek Berry/AFP

jpnn.com - ODENSE - Denmark Open 2025 Super 750 tiba di semifinal.

Sepuluh pertandingan memperebutkan tiket final hadir di Jyske Bank Arena, Odense, Sabtu (18/10) mulai pukul 14.00 WIB.

Penggila bulu tangkis dari Indonesia beruntung, lantaran selain bisa menyaksikan para pemain top dunia, juga pantas berharap ada wakil Merah Putih yang menembus final.

Baca Juga:

Indonesia punya dua wakil tersisa, yakni tunggal putra Jonatan Christie dan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Semifinal Denmark Open 2025 Super 750 akan dibuka dengan superbig match An Se Young (Korea) vs Akane Yamaguchi (Jepang).

Seluruh laga 4 Besar Denmark Open 2025 bisa Anda saksikan melalui live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/18249-victor-denmark-open-2025-semifinals?schedule_id=4659797.

Baca Juga:

Cek jadwal di bawah ini. (bwf/jpnn)

An Se Young vs Akane Yamaguchi membuka rangkaian semifinal Denmark Open 2025 Super 750 siang ini.

An Se Young vs Akane Yamaguchi membuka rangkaian semifinal Denmark Open 2025 Super 750 siang ini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

