JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Cek Jadwal MotoGP Thailand, Marc Marquez Sebut Aprilia

Jumat, 27 Februari 2026 – 07:46 WIB
Cek Jadwal MotoGP Thailand, Marc Marquez Sebut Aprilia - JPNN.COM
Rider MotoGP 2026 berpose. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - BURIRAM - Seri pertama MotoGP 2026, yakni MotoGP Thailand di Buriram hadir akhir pekan ini.

Free practice atau FP1 MotoGP Thailand 2026 bergulir siang ini.

Apakah Ducati, khususnya Marc Marquez masih menjadi patokan di lintasan?

“Setiap tahun semua pabrikan dan pembalap meningkatkan level mereka. Ducati sudah berada di level yang sangat tinggi di tahun-tahun sebelumnya, jadi, menjadi lebih sulit untuk meningkatkannya, tetapi kami mencoba membuat perbedaan dalam detail kecil," ujar Marc Marquez.

"Di sisi lain, jika Anda berada di level yang sangat rendah, margin untuk peningkatan jauh lebih besar. Saya mengharapkan Ducati yang sangat kuat, tetapi juga Aprilia yang sangat kuat, yang sudah menyelesaikan musim lalu dengan sangat baik," tutur Marc. (ms/jpnn)

Jadwal MotoGP Thailand 2026
Jumat (27/2)
10.45-11.30 WIB: Free Practice 1
15.00-16.00 WIB: Practice
Sabtu (28/2)
10.10-10.40 WIB: Free Practice 2
10.50-11.05 WIB: Qualifying 1
11.15-11.30 WIB: Qualifying 2
15.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (1/3)
10.40-10.50 WIB: Warm Up
15.00 WIB: Grand Prix/Race 26 Laps

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   jadwal MotoGP Thailand  MotoGP Thailand  MotoGP  Marc Marquez 
