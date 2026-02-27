Cek Jadwal MotoGP Thailand, Marc Marquez Sebut Aprilia

jpnn.com - BURIRAM - Seri pertama MotoGP 2026, yakni MotoGP Thailand di Buriram hadir akhir pekan ini.

Free practice atau FP1 MotoGP Thailand 2026 bergulir siang ini.

Apakah Ducati, khususnya Marc Marquez masih menjadi patokan di lintasan?

“Setiap tahun semua pabrikan dan pembalap meningkatkan level mereka. Ducati sudah berada di level yang sangat tinggi di tahun-tahun sebelumnya, jadi, menjadi lebih sulit untuk meningkatkannya, tetapi kami mencoba membuat perbedaan dalam detail kecil," ujar Marc Marquez.

"Di sisi lain, jika Anda berada di level yang sangat rendah, margin untuk peningkatan jauh lebih besar. Saya mengharapkan Ducati yang sangat kuat, tetapi juga Aprilia yang sangat kuat, yang sudah menyelesaikan musim lalu dengan sangat baik," tutur Marc. (ms/jpnn)

Jadwal MotoGP Thailand 2026

Jumat (27/2)

10.45-11.30 WIB: Free Practice 1

15.00-16.00 WIB: Practice

Sabtu (28/2)

10.10-10.40 WIB: Free Practice 2

10.50-11.05 WIB: Qualifying 1

11.15-11.30 WIB: Qualifying 2

15.00 WIB: Sprint 13 Laps

Minggu (1/3)

10.40-10.50 WIB: Warm Up

15.00 WIB: Grand Prix/Race 26 Laps