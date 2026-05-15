Cek Jadwal PO MacBook Neo Pertama di Indonesia, Banyak Benefitnya

Jumat, 15 Mei 2026 – 16:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengalaman pre-order terbaik dan benefit paling melimpah kini makin dilirik oleh masyarakat.

Melihat tren tersebut sejumlah akun Apple Authorized Reseller (AAR) di Indonesia serentak mengumumkan jadwal pemesanan jalur order resmi Macbook Neo.

Adapun pre-order Macbook Neo resmi diumumkan dibuka pada 15 Mei 2026, pukul 09.00 WIB.

Macbook Neo dengan image stylish yang dekat dengan gaya hidup generasi muda itu memiliki kelebihan ‘ringkas untuk mobilitas’, harga kompetitif, tetapi tetap powerful.

Tersedia dalam empat warna, yakni blush, silver, indigo, dan citrus.

Laptop ini mulai dilirik sebagai “starter pack” ideal untuk mendukung tugas kuliah, editing konten ringan, hingga kerja remote dari coffee shop.

CEO Apple Tim Cook melalui unggahan di akun X miliknya telah menyebut pekan peluncuran MacBook Neo sebagai minggu peluncuran terbaik yang pernah ada untuk pelanggan Mac pertama kali.

Hal ini menunjukkan tingginya minat pengguna baru terhadap lini MacBook ini.