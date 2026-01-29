Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Cek Kawasan Bantimurung, Menhut Singgung Perbaikan Fasilitas Dasar Taman Nasional

Kamis, 29 Januari 2026 – 19:19 WIB
Cek Kawasan Bantimurung, Menhut Singgung Perbaikan Fasilitas Dasar Taman Nasional - JPNN.COM
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tengah) di Taman Nasional Bantimurung, Sulawesi Selatan, Rabu (28/1). Foto: Dok. Kemenhut

jpnn.com, SULAWESI SELATAN - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyinggung pentingnya perbaikan fasilitas dasar di Taman Nasional seperti toilet, karena hal itu mencerminkan pengelolaan kawasan.

Hal demikian dikatakannya setelah mengecek pengelolaan kawasan konservasi serta pengembangan ekowisata berbasis keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bantimurung, Sulawesi Selatan, Rabu (28/1) kemarin.

“Saya selalu mengatakan, jangan hanya melihat ruang tamu, tetapi lihatlah toiletnya. Ini penting sekali," kata Raja Juli melalui keterangan remsi, Kamis (29/1).

Baca Juga:

Selain itu, Menhut menekankan perlunya perbaikan infrastruktur pendukung demi menarik wisatawan berkunjung ke Taman Nasional.

Dia tidak ingin jalur wisata masih licin dan berlumut, karena tidak aman dan ramah pengunjung.

Menurutnya, pengembangan ekowisata yang baik akan memberikan banyak manfaat, baik dari ekonomi maupun kelestarian alam.

Baca Juga:

Raja Juli menyebut pemerintah berkomitmen menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas layanan kawasan Taman Nasional.

"Semua pihak bahu-membahu, dan hasilnya bisa kita rasakan bersama. Menjaga kosistem yang penting ini, sehingga meningkatkan jumlah spesies,” ujar eks Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Menhut Raja Juli Antoni menyebut penting bagi pengelola Taman Nasional untuk memperbaiki fasilitas dasar demi menarik pengujung.

TAGS   Taman Nasional Bantimurung  Raja Juli Antoni  Menhut Raja Juli  Taman Nasional 
