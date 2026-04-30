Cek Keamanan Barang, BPKN Usulkan Sistem QR Bank Data Produk

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok mengusulkan pembentukan sistem pengawasan produk berbasis digital, melalui pemindaian kode QR yang dapat diakses langsung konsumen.

Sistem tersebut diharapkan menjadi “QR bank data produk” yang menyimpan berbagai informasi penting, perihal barang dan jasa yang beredar di pasar.

Menurut Mufti, melalui satu kode QR, konsumen dapat mengetahui berbagai informasi penting produk, mulai dari keaslian barang, status Standar Nasional Indonesia (SNI), perizinan edar, hingga asal negara jika produk tersebut merupakan barang impor.

“BPKN akan mendorong satu QR yang menyimpan data barang dan jasa. Jadi ketika dipindai, kode itu akan menunjukkan data keamanan produk, misalnya keasliannya, SNI-nya, perizinannya, dan kalau impor asalnya dari mana. Ini sedang kami usulkan ke DPR,” ujar Mufti dalam podcast EdShareOn, Kamis (30/4).

Mufti menjelaskan BPKN telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap importir, termasuk produk vape serta makanan atau permen yang berpotensi disusupi narkotika.

“Jika nanti sudah ada satu QR yang ramah konsumen, masyarakat bisa langsung mengecek asal-usul produk, siapa importirnya, serta negara asalnya."

"QR ini penting untuk menjawab keresahan konsumen soal keamanan produk,” kata Mufti.

Di sisi lain, BPKN mencatat sepanjang 2025 terdapat 851 aduan konsumen dengan total kerugian mencapai Rp438 miliar.