Cek Klasemen, Persib Bandung Masih Bisa Gusur Persija Jakarta

Sabtu, 06 Desember 2025 – 13:29 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung masih mengantongi satu laga tunda, yakni pekan ke-12 Super League, melawan tuan rumah Malut United.

Laga yang seharusnya digelar pada awal November itu ditunda lantaran Persib melakoni pertarungan di AFC Champions League Two.

Duel Malut United vs Persib Bandung pun bakal hadir pada Minggu, 14 Desember.

Persib si Maung Bandung yang menundukkan Borneo FC di GBLA, Jumat (5/12) malam WIB, kini punya kesempatan untuk menggusur Persija Jakarta dari peringkat kedua.

Andai memetik tiga poin dari kunjungan ke markas Malut United pekan depan, maka Persib mengumpulkan poin yang lebih banyak dari Persija.

Sementara itu, Malut United juga punya kesempatan menembus Top 4.

Jika mengalahkan Persib, maka Malut United punya poin lebih banyak dari PSIM Yogyakarta. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan Tunda ke-4 dan ke-12 serta Klasemen Super League

