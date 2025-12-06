Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Cek Klasemen, Persib Bandung Masih Bisa Gusur Persija Jakarta

Sabtu, 06 Desember 2025 – 13:29 WIB
Cek Klasemen, Persib Bandung Masih Bisa Gusur Persija Jakarta
Super League. Foto: borneofcid

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung masih mengantongi satu laga tunda, yakni pekan ke-12 Super League, melawan tuan rumah Malut United.

Laga yang seharusnya digelar pada awal November itu ditunda lantaran Persib melakoni pertarungan di AFC Champions League Two.

Duel Malut United vs Persib Bandung pun bakal hadir pada Minggu, 14 Desember.

Persib si Maung Bandung yang menundukkan Borneo FC di GBLA, Jumat (5/12) malam WIB, kini punya kesempatan untuk menggusur Persija Jakarta dari peringkat kedua.

Andai memetik tiga poin dari kunjungan ke markas Malut United pekan depan, maka Persib mengumpulkan poin yang lebih banyak dari Persija.

Sementara itu, Malut United juga punya kesempatan menembus Top 4.

Jika mengalahkan Persib, maka Malut United punya poin lebih banyak dari PSIM Yogyakarta. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan Tunda ke-4 dan ke-12 serta Klasemen Super League
Hasil-Jadwal Pekan Tunda ke-4 dan ke-12 serta Klasemen Super League

Persib Bandung masih menyimpan satu laga tunda. Lihat klasemen Super League di sini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Persib Bandung  klasemen Super League  Persib  Malut United Vs Persib  Super League 
