JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Cek Klasemen Super League & Harga Tiket Persib Vs Borneo FC

Selasa, 26 Agustus 2025 – 07:29 WIB
Cek Klasemen Super League & Harga Tiket Persib Vs Borneo FC - JPNN.COM
Pengadil di BRI Super League. Foto: ileague

jpnn.com - JAKARTA - Borneo FC Samarinda menjadi satu-satunya tim yang selalu menang di tiga laga awal BRI Super League 2025/26.

Klub yang bermarkas Stadion Segiri, Samarinda itu mengalahkan Bhayangkara FC 1-0 di pekan pertama, 1-0 vs PSBS Biak di pekan kedua, dan 3-1 vs Persijap Jepara pada pekan ketiga.

Hasil tersebut membuat Pesut Etam -julukan Borneo FC, memimpin klasemen.

Pada pekan ke-4, Borneo FC akan bertandang ke kandang juara bertahan Persib Bandung.

Si Maung Bandung baru memetik empat poin hasil dari satu kali menang (2-0 vs Semen Padang), satu kali imbang (1-1 vs PSIM Yogyakarta), dan satu kali kalah (1-2 vs Persijap Jepara).

Untuk big match Persib vs Borneo FC pada Minggu (31/8) itu, pihak Persib sudah menjual tiket masuk.

"Tiket untuk laga kandang kontra Borneo FC yang sudah didiskon sebesar 20% dalam rangka Hari Kemerdekaan RI, bisa dibeli di Persib Apps. Bobotoh dapat memilih kategori tribune sesuai kenyamanan," bunyi pernyataan di laman Persib.

Tiket Persib Vs Borneo FC

Lihat ke sini jadwal pekan ke-4 dan klasemen BRI Super League, serta harga tiket Persib Vs Borneo FC

