Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cek Rute Transjakarta yang Dialihkan Gegara Banjir Pagi Ini

Senin, 09 Maret 2026 – 09:56 WIB
Cek Rute Transjakarta yang Dialihkan Gegara Banjir Pagi Ini - JPNN.COM
TransJakarta melewati banjir di Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Banjir dan kendala teknis memaksa PT Transjakarta mengalihkan tiga rute armada bus, yakni 2A (Pulogadung- Rawa Buaya), 3 (Kalideres-Monas), dan 3F (Kalideres-GBK), Senin (9/3) pagi.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan untuk rute 2A, meski genangan mulai surut, bus belum dapat melayani pelanggan di beberapa halte akibat banyaknya separator/MCB yang berantakan di jalur.

"Rute 3 (Kalideres - Monas) dilakukan pengalihan terkait kendala infrastruktur (separator berantakan) di jalur busway," katanya.

Baca Juga:

Sementara itu, rute 3F dilakukan pengalihan rute dengan kendala serupa pada jalur lintasan.

Ayu menyampaikan, adapun halte yang sementara tidak melayani penumpang (dua arah) yakni Halte Taman Kota, ?Halte Jembatan Gantung, Halte Pulo Nangka, dan ?Halte Jembatan Baru.

Sementara itu, rute 3E (Sentraland Cengkareng - Puri Kembangan) diperpendek sementara menjadi Sentraland - Jembatan Baru karena banjir setinggi 50 sentimeter (cm) di Simpang Kembangan arah Sentraland.

Baca Juga:

Di sisi lain, layanan Mikrotrans ?JAK 50 (Kalideres - Puri Kembangan) berhenti beroperasi sementara akibat titik genangan di ruas Jalan Raya Kresek, Jalan Palapa, lampur merah (TL) Simpang Puri Kembangan, Pasar Laris, hingga Jalan Bojong Raya.

"Tim di lapangan terus berupaya melakukan percepatan agar jalur dapat segera kembali normal. ?Kami mengimbau pelanggan untuk tetap berhati-hati dan selalu memperbarui informasi rute secara berkala," kata Ayu. (antara/jpnn)

Sejumlah rute Transjakarta dialihkan lantaran banjir dan kendala teknis lainnya. Cek di sini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Transjakarta  Rute Transjakarta  Banjir Jakarta 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp