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JPNN.com - Daerah

Cekcok dengan Pacar Berujung Maut di Kali BKB

Selasa, 04 Agustus 2026 – 01:51 WIB
Cekcok dengan Pacar Berujung Maut di Kali BKB - JPNN.COM
Tim SAR Jakarta menemukan jasad seorang pemuda bernama Adi Kurniawan (19), Senin (3/8/2026), setelah dilaporkan tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat (BKB), di Jalan Tanggul Banjir Kanal Barat, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. ANTARA/HO-Tim SAR Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Jasad pemuda bernama Adi Kurniawan (19) ditemukan seusai tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat (BKB), Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Polisi mengungkap awal mula korban tenggelam.

“Awalnya, korban cekcok dulu dengan pacarnya,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Ali Barokah saat dikonfirmasi, Senin.

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Dia menjelaskan dalam pertengkaran itu, kunci sepeda motor korban diduga dilempar ke dalam aliran Kali BKB.

Korban kemudian berusaha mengambil kunci tersebut dengan turun ke kali.

“Sepeda motor korban, kuncinya diduga dilempar ke kali. Korban kemudian berusaha mengambil kunci yang dilempar itu,” ujar Ali.

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Namun, nahas saat berusaha mengambil kunci motornya, korban ternyata tidak memiliki kemampuan berenang sehingga tenggelam.

“Faktanya, korban tidak bisa berenang, sehingga akhirnya terjadi peristiwa itu,” ucap Ali.

Polisi mengungkap penyebab pemuda tenggelam di Kali BKB (Banjir Kanal Barat), Jakbar.

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TAGS   BKB  Kali Banjir Kanal Barat  Kali BKB  pemuda tenggelam 
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