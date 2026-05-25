JPNN.com - Daerah - Riau

Cekcok Iwan P di Warung Kopi & Tantangan Suparman di LAM Berujung Saling Lapor ke Polda Riau

Senin, 25 Mei 2026 – 16:45 WIB
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hasyim Risahondua (Pria kemeja putih di tengah). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Keributan yang terjadi antara mantan Bupati Rokan Hulu (Rohul) Suparman dan Ketua Ormas PP Pekanbaru Iwan Pansa a.k.a Iwan P kini berbuntut panjang.

Kasus ini berawal dari cekcok antara Iwan Pansa dan Suparman di salah satu warung kopi di Jalan Arifin Achmad Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Cekcok saat itu diduga terjadi adanya ancaman terhadap Suparman. Sehingga ia membuat laporan ke Polda Riau terkait pengancaman.

Tidak terima diancam saat di kedai kopi, kemudian Suparman mendatangi gedung LAM Riau, dan melakukan orasi tantangan duel terhadap Iwan P.

Tantangan duel tersebut kemudian dilaporkan oleh Iwan P ke Polda Riau, terkait pencemaran nama baik.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua mengatakan saat ini pihaknya menerima dua laporan polisi yang saling berkaitan tersebut.

“Memang benar ada dua laporan polisi yang sedang kami tangani. Satu laporan dari pihak Pak Suparman dan satu lagi laporan dari pihak Pak Iwan Pansa. Saat ini keduanya masih dalam proses penyelidikan,” ujar Hasyim Senin (25/5).

Menurut Hasyim, penyidik telah memeriksa sekitar 10 orang saksi untuk mengungkap fakta peristiwa tersebut, termasuk pelapor dan terlapor.

Cekcok antara Ketua Ormas PP Pekanbaru Iwan P dan Suparman di salah satu warung kopi di Jalan Arifin Ahchmad berujung saling lapor polisi di Polda Riau.

TAGS   Iwan P  Suparman  PP Pekanbaru  mantan Bupati Rohul  Polda Riau  Saling lapor polisi  Kombes Hasyim Risahondua  LAM Riau 

