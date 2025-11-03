Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Cekcok Kakak-Adik di Bandung Berujung Maut, Korban Tewas Ditusuk

Senin, 03 November 2025 – 14:03 WIB
Cekcok Kakak-Adik di Bandung Berujung Maut, Korban Tewas Ditusuk - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton saat mengntrogasi para tersangka peganiayaan berujung kematian di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Senin (3/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung mengungkap kasus penganiayaan yang berujung kematian di Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. 

Korbannya adalah seorang pria bernama Bernadin Prawira, sedangkan pelaku ialah BS dan DI yang merupakan kakak kandung korban. 

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, insiden berawal saat Bernadin pulang dalam keadaan mabuk pada Sabtu (1/11/2025), sekitar pukul 03.30 WIB. Di dalam rumah, korban sempat mengamuk dan melakukan perusakan. 

Kesal dengan kelakukan adiknya, DI dan BS melakukan penganiayaan terhadap korban. Kemudian, warga lain yang mengetahui adanya keributan mendatangi linmas dan melapor ke polisi. 

Polisi pun melakukan olah TKP. Saat dimintai keterangan, DI dan BS tak mengaku adanya penganiayaan. Namun, petugas tidak langsung percaya begitu saja. 

"Tapi ternyata pada saat penganiayaan karena dilakukan dengan alat yang mematikan yaitu ada pisau dan helm, itu jadi penyebab (korban) kehabisan darah dan meninggal dunia," kata Budi didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton dalam konferensi pers di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalana Badak Singa, Senin (3/11). 

Ia menuturkan, para pelaku usai melakukan penganiayaan tidak melarikan diri. Namun mereka menyembunyikan apa yang telah mereka perbuat. Rekaman CCTV menunjukkan perbuatan keji para pelaku.

"Jadi pelaku tidak lari. Jadi pada saat oleh TKP kami datang ke sana hanya menyatakan bahwa ini meninggal jatuh ataupun wajar."

Satreskrim Polrestabes Bandung mengungkap kasus penganiayaan yang berujung kematian di Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

TAGS   Tewas ditusuk  Bandung  Duel Kakak Adik  pembunuhan 
