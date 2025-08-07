Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Cekcok Memanas, Mahasiswa Dikepruk Botol Anggor Merah lalu Dikeroyok Hingga Tewas

Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:16 WIB
Cekcok Memanas, Mahasiswa Dikepruk Botol Anggor Merah lalu Dikeroyok Hingga Tewas - JPNN.COM
Pengeroyokan. Ilustrator JPNN.com

jpnn.com, BANYUASIN - Seorang mahasiswa bernama An Oktari (29), warga Komplek Graha Asri Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, menjadi korban pembunuhan.

Pelaku dalam peristiwa berdarah itu 4 orang yang salah satunya RS (28), warga Dusun 1, Desa Petaling, Kabupaten Musi Banyuasin.

Saat ini RS sudah menjadi tahanan polisi, sedangkan 3 pelaku lainnya -salah satunya bernama Melki- masih buron.

Baca Juga:

Kapolsek Talang Kelapa AKP Herli Setiawan mengungkapkan pembunuhan itu bermula saat korban dan RS terlibat cekcok. Ternyata perselisihan itu memanas sehingga berujung perkelahian. 

"RS diduga memukul kepala korban sekali dengan tangan kosong dan sekali menggunakan botol Anggur Merah ukuran 275 mili," kata Herli pada Kamis (7/8/2025).

Adapun Melki dan dua pelaku lain membantu RS menyerang korban. Penyerangan itu tidak hanya menggunakan botol Amer -akronim merek Anggur Merah- tetapi juga memakai senjata tajam.

Baca Juga:

"RS menusuk perut kanan atas korban dengan pisau milik seorang saksi bernama Epri," tutur Herli. 

Memang ada saksi bernama Antok yang melerai pengeroyokan itu. Namun, upaya itu tak berhasil. 

Seorang mahasiswa bernama An Oktari (29) yang terlibat perselisihan dengan RS menjadi korban pengeroyokan dan penusukan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penusukan  pembunuhan  anggur merah  amer  Banyuasin 
BERITA PENUSUKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp