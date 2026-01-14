Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Celebi Aviation Operasikan Layanan Ground Handling di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai

Rabu, 14 Januari 2026 – 23:23 WIB
celebi Aviation resmi mengoperasikan layanan ground handling di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Foto: Dok Celebi Aviation

jpnn.com, JAKARTA - Raksasa layanan penerbangan global, Celebi Aviation, secara resmi memulai operasional ground handling di dua bandara tersibuk di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta) dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (Bali).

Langkah strategis yang dilakukan sejak awal Januari 2026 tersebut menandai ekspansi besar perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 65 tahun di tiga benua itu ke kawasan Asia-Pasifik.

Dengan melayani lebih dari 400 maskapai di seluruh dunia, kehadiran Celebi di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan standar layanan operasional darat serta mendukung target keberlanjutan industri penerbangan nasional.

"Struktur yang kami bangun di Indonesia menggabungkan pengalaman global kami dengan dinamika kebutuhan lokal, dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan kualitas layanan tertinggi," ungkap President of Southeast Asia at Celebi Aviation, Murali Ramachandran, Rabu (14/1).

Pemilihan Jakarta dan Bali didasarkan pada volume trafik yang masif. Hingga Oktober 2025, Bandara Soekarno-Hatta tercatat telah melayani 45 juta penumpang, sedangkan Bandara Ngurah Rai melayani lebih dari 20 juta penumpang.

Di tahap awal, Celebi Aviation akan fokus pada penanganan penerbangan domestik yang mencakup layanan Passenger Handling (Penanganan Penumpang), Ramp Handling (Penanganan Landasan) dan Security & General Aviation (Keamanan dan Penerbangan Umum).

Celebi memasang target ambisius untuk tahun pertama operasionalnya mampu melayani 4.500 penerbangan dengan 1,6 juta penumpang di Jakarta, serta 1.800 penerbangan dengan 650.000 penumpang di Bali.

Operasi tersebut didukung oleh lebih dari 350 tenaga kerja profesional di kedua wilayah tersebut.

