Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Celestia Permata Hijau Hadirkan KPR BTN untuk Hunian Mewah Terbatas

Jumat, 27 Maret 2026 – 20:18 WIB
Celestia Permata Hijau gandeng BTN sediakan KPR untuk hunian premium di Jakarta.

jpnn.com, JAKARTA - Cluster eksklusif Celestia Permata Hijau menjalin kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi calon konsumen.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pengembang dan pihak perbankan guna mempermudah akses pembiayaan hunian premium di Jakarta.

Direktur Utama KSO Quantum Lito Wendara Bayu Sumapraja, menandatangani perjanjian tersebut mewakili pengembang.

Baca Juga:

KSO Quantum Lito merupakan kolaborasi antara PT Quantum Land Development dan PT Lito Asian Properties.

Sementara itu, dari pihak BTN, penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan Cabang BTN KC Pluit Anggara Prabhata, bersama Consumer Lending Unit Head Aji Mahendra Brama.

Kerja sama ini turut disaksikan oleh perwakilan PT Lito Asian Properties, Etty Ginawati Halim, sebagai bentuk sinergi antara pengembang dan lembaga keuangan dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang aman dan transparan.

Baca Juga:

Proyek Celestia Permata Hijau saat ini telah memasuki tahap awal pembangunan yang ditandai dengan proses land clearing sebagai persiapan menuju tahap peluncuran resmi.

Cluster ini dirancang sebagai hunian eksklusif dengan jumlah unit terbatas, yakni hanya enam unit, yang menyasar segmen pasar premium di kawasan Permata Hijau, Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Celestia Permata Hijau  KPR BTN  Hunian Eksklusif  hunian mewah  BTN 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp