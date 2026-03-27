Celestia Permata Hijau Hadirkan KPR BTN untuk Hunian Mewah Terbatas

jpnn.com, JAKARTA - Cluster eksklusif Celestia Permata Hijau menjalin kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi calon konsumen.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pengembang dan pihak perbankan guna mempermudah akses pembiayaan hunian premium di Jakarta.

Direktur Utama KSO Quantum Lito Wendara Bayu Sumapraja, menandatangani perjanjian tersebut mewakili pengembang.

KSO Quantum Lito merupakan kolaborasi antara PT Quantum Land Development dan PT Lito Asian Properties.

Sementara itu, dari pihak BTN, penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan Cabang BTN KC Pluit Anggara Prabhata, bersama Consumer Lending Unit Head Aji Mahendra Brama.

Kerja sama ini turut disaksikan oleh perwakilan PT Lito Asian Properties, Etty Ginawati Halim, sebagai bentuk sinergi antara pengembang dan lembaga keuangan dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang aman dan transparan.

Proyek Celestia Permata Hijau saat ini telah memasuki tahap awal pembangunan yang ditandai dengan proses land clearing sebagai persiapan menuju tahap peluncuran resmi.

Cluster ini dirancang sebagai hunian eksklusif dengan jumlah unit terbatas, yakni hanya enam unit, yang menyasar segmen pasar premium di kawasan Permata Hijau, Jakarta.