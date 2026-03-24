JPNN.com - Entertainment - Musik

Celine Dion Segera Kembali Gelar Konser

Selasa, 24 Maret 2026 – 09:09 WIB
Celine Dion. Foto: Instagram/celinedion/deannadee

jpnn.com, PARIS - Penyanyi legendaris Celine Dion dikabarkan akan segera kembali menggelar konser.

Setelah tampil untuk pertama kali dalam beberapa tahun di Olimpiade 2024 Paris, dia dirumorkan siap mengadakan serangkaian pertunjukan di La Defense Arena.

Konser tersebut akan menandai comeback yang telah lama ditunggu-tunggu di tengah perjuangan Celine Dion melawan stiff person syndrome.

Petunjuk konser di Paris muncul selama akhir pekan setelah beberapa penggemar lokal melaporkan secara online beberapa poster acara.

Poster menampilkan tulisan My Heart Will Go On, sementara yang lain bertuliskan, Pour que tu m’aimes encore dan Power of Love.

Pada Senin (23/3) waktu setempat, Variety juga mengkonfirmasi laporan bahwa Celine Dion telah dipastikan akan mengadakan dua konser setiap pekan pada September dan Oktober 2026 di La Défense.

Pihak Billboard juga telah menghubungi perwakilan Celine Dion untuk konfirmasi perihal konser tersebut.

Bila terlaksana, konser itu merupakan momen comeback Celine Dion setelah cukup lama istirahat dari panggung.

