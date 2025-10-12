Celios Desak Evaluasi Total Program MBG, Tawarkan Solusi Alternatif

jpnn.com - JAKARTA -Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau D. Muhammad menyoroti potensi beban eksternalitas dan distorsi pasar yang ditimbulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Celios mendorong evaluasi komprehensif terhadap efektivitas dan keberlanjutan program MBG.

Galau menilai MBG berpotensi menimbulkan beban eksternalitas signifikan, salah satunya biaya penanganan keracunan yang tak diperhitungkan.

"Satu lagi yang hari ini tidak pernah disampaikan, kalau terjadi keracunan itu, kan, ada biaya mitigasi, pengobatan, yang harus ditanggung orang tua untuk mengurus masalah pencernaan atau masalah masuknya bahan baku yang tidak sesuai dengan kondisi anak," kata Galau saat dihubungi jpnn.com baru-baru ini.

"Itu juga harus dikompensasi sebenarnya, tetapi itu, kan, tidak pernah dihitung. Dari 10 ribu anak jaringan pemantau yang ada di Indonesia, ya, itu, kan, tidak pernah dihitung kerugiannya, karena tidak ditanggung langsung oleh negara," tambahnya.

Selain beban eksternalitas, Galau juga menyoroti potensi distorsi pasar yang dapat ditimbulkan program MBG. Celios menemukan bahwa program MBG dapat menyebabkan lonjakan harga komoditas bahan pokok di pasar, termasuk daging ayam, hingga mencapai 9 persen.

"Jadi, peningkatan itu terjadi karena selama ini MBG itu memanfaatkan penyuplai supplier besar ya, karena penyediaannya, kan, bahkan sampai ratusan ribu paket," ujarnya.

Menurut Galau, ketergantungan para supplier besar dalam program MBG dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam rantai pasok dan memicu fluktuasi harga yang merugikan konsumen.

Galau menekankan perlunya mengembalikan program ini ke ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pedagang kecil, guna meminimalkan distorsi pasar dan mendukung perekonomian lokal.