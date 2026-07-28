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JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Celios Kritik Tajam Pajak Nol Persen 50 Tahun di PFII, Dinilai Konyol

Selasa, 28 Juli 2026 – 07:22 WIB
Celios Kritik Tajam Pajak Nol Persen 50 Tahun di PFII, Dinilai Konyol - JPNN.COM
Ekonom sekaligus Direktur Celios, Bhima Yudhistira. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah memberikan insentif pajak nol persen bagi investor di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menuai kritik tajam.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menganggap pemberian "karpet merah" berupa pajak nol persen sebagai kebijakan yang konyol.

Dia mengingatkan pemberian tax holiday selama ini tidak terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas investasi nasional.

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Investasi di sektor PFII dianggap hanya akan menguntungkan sektor portofolio seperti saham dan obligasi tanpa menyentuh sektor riil.

Model investasi seperti ini dinilai tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya.

Pemerintah juga diingatkan untuk taat pada kesepakatan G20 dan OECD mengenai aturan pajak minimum global sebesar 15 persen.

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"Nah kalau Indonesia memberikan 0%, ini akan banyak negara lain yang mengucilkan Indonesia, karena dianggap tidak konsekuen dengan global minimum tax tadi," kata Bhima di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Bhima menyebutkan banyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tetap bermasalah meskipun sudah diguyur insentif pajak besar-besaran.

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak nol persen bagi investor di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menuai kritik tajam.

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TAGS   tax holiday  diskon pajak  pajak  Celios  PFII  industri 
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