JPNN.com - Ekonomi - Makro

CELIOS Mendesak Pengganti Sri Mulyani Kembalikan Kepercayaan Publik, Berkaitan dengan Pajak

Senin, 08 September 2025 – 17:35 WIB
CELIOS Mendesak Pengganti Sri Mulyani Kembalikan Kepercayaan Publik, Berkaitan dengan Pajak
Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) saat dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani di Istana Negara, pada Senin (8/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih.

Mensesneg Prasetyo menyebut reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan olahraga.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira merespons reshuffle kabinet, khususnya pada posisi puncak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bhima menyampaikan pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi.

Sebab, tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama diserukan oleh berbagai organisasi think tank, dan masyarakat sipil sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal.

"Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data," ungkap Bhima dikonfirmasi JPNN.com, Senin (8/9).

Dia menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan yang baru yang sangat mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8%, dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira merespons reshuffle kabinet, khususnya pada posisi puncak Kemenkeu

TAGS   Sri Mulyani  pajak  insentif fiskal  Celios  Kepercayaan Publik  Menteri Keuangan  reshuffle kabinet 
