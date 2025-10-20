CELIOS Sebut 10 Menteri Perlu Di-reshuffle dengan Kinerja Buruk Selama Setahun

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studied (CELIOS) merilis 10 nama menteri yang perlu di-reshuffle atau diganti.

Sebanyak 10 nama menteri itu dinilai memiliki kinerja terburuk saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bekerja selama 1 tahun.

Menteri dengan kinerja terburuk nomor 1, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dia memperoleh poin minus 151.

Kemudian, disusul Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dengan poin minus 81.

Nomor 3 ada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan minus 79, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni minus 56, Menteri Kebudayaan Fadli Zon minus 36.

Lalu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.

Di lembaga negara, POLRI hanya meraih 2 dari 10 poin selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasil survei juga meminta adanya reformasi menyeluruh dan pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo.