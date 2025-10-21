Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Cendekia Papua: Prabowo Peduli-Dorong Ruang bagi Anak Muda Tanah Cenderawasih

Selasa, 21 Oktober 2025 – 00:00 WIB
Cendekia Papua sekaligus Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi) Habelino Sawaki. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Cendekia Papua Habelino Sawaki menilai satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Tanah Cenderawasih.

Menurut Habelino, perhatian Presiden Prabowo terhadap Papua bukan hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penguatan pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan akses ekonomi yang lebih luas di wilayah timur Indonesia.

"Kami melihat Presiden Prabowo benar-benar punya hati untuk Papua. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat Papua untuk maju dan berdaya. Ini bukti kepedulian yang tulus," ujar Habelino di Jakarta, Senin (20/10).

Habelino yang juga Dewan Pembina Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi) menyebut semangat kepemimpinan Prabowo yang mengedepankan persatuan dan pemerataan telah memberi harapan baru bagi generasi muda Papua untuk turut mengambil peran dalam pembangunan nasional.

Dia menilai kebijakan pemerintah yang inklusif harus terus diperkuat agar anak-anak muda Papua mendapat ruang seluas-luasnya untuk berkarya tanpa sekat suku, etnis, atau asal daerah.

"Kami mendorong Presiden membuka ruang yang lebih luas bagi anak-anak muda Papua agar bisa berkarya untuk negeri ini. Sudah saatnya mereka dinilai dari kemampuan, dedikasi, dan semangat pengabdiannya, bukan dari asal-usul atau suku bangsanya," tegas Habelino.

Dia menambahkan generasi muda Papua memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, seni, hingga kepemimpinan sosial.

Dengan dukungan dan kepercayaan dari pemerintah pusat, mereka akan mampu menjadi bagian penting dari kemajuan Indonesia yang berkeadilan.

